Viisoara, comuna Ulmi, judetul Dambovita. O intreaga comunitate este ravasita de durere. Un fiu al satului, un om de nadejde, familist adevarat, tata iubitor pana la sacrificiul suprem, a trecut in lumea celor drepti.Bobi T., in varsta de 43 de ani, a murit luni, 14 august 2023, inecat in Marea Neagra, in zona Statiunii Mamaia. Damboviteanul a sarit in valuri pentru a-si salva fiica de 16 ani, luata de curentii puternici si purtata cu viteza spre larg.In cursul acelei actiuni ... citeste toata stirea