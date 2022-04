Elevi cu rezultate bune la invatatura, premiati de doamnele din OFSD Targoviste

Organizatia Femeilor Social Democrate (OFSD) Targoviste a recompensat, astazi - 20 aprilie, 19 copii din municipiu pentru rezultatele bune la invatatura obtinute in acest an scolar, in ciuda problemelor financiare cu care se confrunta familiile lor."Am vrut ca, mai ales acum, in Saptamana Mare, sa-i incurajam si sa le spunem ca sunt pe drumul cel bun si ca le suntem alaturi. I-am premiat pentru seriozitatea lor, dar si pentru ca au inteles ca viitorul le poate rezerva surprize placute doar ... citeste toata stirea