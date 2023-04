In cadrul evenimentelor din Saptamana Verde, elevii din Corbii Mari au fost comisari de mediu pentru o zi. Acestia au avut ocazia sa planteze 300 de puieti de salcam, dar sa si invete modul in care mediul inconjurator trebuie ingrijit si protejat. Activitatile derulate in cursul zilei de astazi, atat pentru prescolari cat si pentru elevii claselor V-VIII, au fost unele instructiv-educative prin intermediul carora s-a dorit promovarea modelelor privind stilul de viata sustenabila, totul fiind ... citeste toata stirea