Ministerul Educatiei a selectat 300 de unitati de invatamant din tara unde se va implementa programul "Masa calda" in anul scolar 2022-2023. Intre acestea, si sase din judetul Dambovita, respectiv: Dragomiresti, Darmanesti, "Buica Ionescu" din Glodeni, Gura Sutii, Manesti si Lucieni.Vezi aici lista celor 300 de scoli incluse in programDeocamdata, normele de aplicare pentru programul "Masa calda in ... citeste toata stirea