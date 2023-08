Pompierii din Teleorman au actionat pentru stingerea a 18 incendii in 48 de ore, dintre care unul izbucnit la o casa de locuit din localitatea Calugaru, unul la un autoturism, in localitatea Merisani, un incendiu de baloti, la o ferma din localitatea Bacalesti, si 15 incendii de vegetatie uscata, miriste si resturi menajere. De asemenea, in acelasi interval de timp, efectivelor ISU Teleorman au avut si 60 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor ... citeste toata stirea