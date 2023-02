Esecul neadmiterii in Schengen se simte dureros pe orice aeroport european!

Momentul pierderii intrarii in spatiul Schengen a trecut. Ba chiar s-a uitat. Am revenit rapid la oile noastre care pasc bland si in tacere. Ati auzit ca, dupa acel esec istoric, vreun politician de marca sa-si fi dat demisia? Sa iasa unul macar in fata si sa spuna: Ba, nu am reusit sa obtin intrarea in Schengen, nu a fost suficient ce am facut, am fost slab, cred ca este momentul sa ma retrag din functie, asa este corect, democratic etc. Aiurea! A recunoscut vreunul dezastrul? Se cred pusi ... citeste toata stirea