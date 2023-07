Atentie, romani! Nu aruncati cardurile de sanatate daca au expirat! Acestea sunt valabile in continuare si pot fi folosite la toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate - se precizeaza intr-un informare trimisa catre mass-media.De retinut! Persoanele asigurate pentru care nu a fost emis cardul de sanatate beneficiaza de servicii medicale in baza verificarilor efectuate de catre furnizorii de servicii medicale pe portalul http://cnas. ... citeste toata stirea