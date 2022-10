Esti elev, iubesti muntele si iti place aventura? Inscrie-te la CUPA FLOARE DE COLT

Urmandu-si traditia, in perioada 27-30 octombrie 2022, Asociatia Ecologica Floare de Colt, cu finantare din partea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, sub egida Anului European al Tineretului va sustine activitatile practice ale proiectului "CUPA FLOARE DE COLT - Editia a VII-a", concurs tematic cu probe de turism montan specializat, in Muntii Bucegi/Leaota - Complex Agrement Tabara Caprioara.La concurs vor participa 10 echipe de cate patru tineri, din judetul Dambovita ... citeste toata stirea