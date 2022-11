Esti fan al festivalului UNTOLD? Nu rata evenimentul din cinematografe!

Fanii festivalului UNTOLD vor putea retrai momentele si amintirile lor preferate de la editia din acest an printr-o experienta cinematografica fantastica. Aftermovie-ul UNTOLD 2022 va fi lansat in avanpremiera in data de 21 noiembrie,la ora 20:00, in Bucuresti la Cineplexx in Baneasa Shopping City si in Cluj-Napoca, in data de 21 noiembrie la Cinema Florin Piersic. Premiera va avea loc a doua zi, la ora 12:00, pe canalul de YouTube UNTOLD."Cei care doresc sa vada in avanpremiera cele mai ... citeste toata stirea