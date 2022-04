Esutuianu, PRO Romania: Incercam sa suplinim deficitul de democratie care exista astazi pe scena politica

Mai are PRO Romania forta sa devina un partid care sa conteze pe scena politica? Este momentul ca liderul Victor Ponta sa faca un pas in spate, asa cum sustin unii analisti? Sunt teme abordate de presedintele Organizatiei Dambovita - Adrian Esutuianu, astazi - 1 aprilie 2022, in cadrul unei conferinte de presa."Am avut, saptamana trecuta, o sedinta a Biroului Executiv Judetean, in cadrul careia am decis sa ne continuam activitatea politica. Incercam sa fim in continuare purtatorii de mesaj ai ... citeste toata stirea