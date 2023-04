In baza datelor si informatiilor obtinute in urma investigatiilor specifice, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman, in colaborare cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alexandria, au dat de urma a trei barbati, cu varste de 28, 35 si 39 de ani, toti din municipiul Alexandria, care au plasat bani falsi la diferite societati comerciale din judet.Oamenii legii au efectuat patru perchezitii la domiciliile celor trei, in ... citeste toata stirea