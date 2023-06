Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura in perioada 19 iunie - 4 iulie 2023, ne informeaza ISJ Dambovita. Am mai aflat ca, in judetul Dambovita, sunt inscrisi 3.871 de absolventi ai clasei a VIII-a.Calendarul de desfasurare a acestui examen este urmatorul:19 iunie 2023 - proba scrisa la Limba si literatura romana21 iunie 2023 - proba scrisa la Matematica28 iunie 2023 (pana la ora 14:00) - afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor28 iunie 2023 (ora 16: ... citeste toata stirea