Politistii de la Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Arges, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat, ieri - 24 mai, 10 perchezitii in locatii din judetele Arges, Ilfov si in Capitala, la domiciliile unor persoane anchetate pentru evaziune fiscala in forma continua. 7 persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada iunie 2020 - decembrie 2020, o societate comerciala cu sediul in ... citeste toata stirea