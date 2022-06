Eveniment boem in Bucegi: The Jazz Cave Festival, in Pestera Ialomitei. Ce artisti vor concerta VIDEO

The Jazz Cave Festival se afla la a doua editie si va avea loc in perioada 1-3 iulie, in Pestera Ialomitei din Muntii Bucegi, Dambovita, care va rasuna de muzica de jazz si etno-jazz. Cupola Pesterii Ialomitei din Dambovita va deveni locul preferat de iubitorii muzicii jazz si etno-jazz, mai ales ca la eveniment vor participa formatii din mai multe regiuni europene, cu unele sonoritati inspirate din aria muzicii traditionale hinduse. The Jazz Cave Festival isi propune sa contribuie la ... citeste toata stirea