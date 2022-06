"Evita Tango", doua ore de muzica, dans si lumina, de imagini care ne fac sa tresarim, sa zambim sau sa plangem

Unul dintre cele mai asteptate spectacole din programul Babel Fest 2022, l-a reprezentat Evita Tango, un eveniment sub semnatura regizorului Mc Ranin si a coregrafului Hugo Wolff. Piesa de treatru a rulat pe scena Teatrului Tony Bulandra, sambata seara. "Intr-o lume a vitezei, in care informatia ne este data in bucatele mici si concentrate, avem mania reductiilor. E foarte usor sa spunem "Evita Peron, prima doamna a Argentinei, s-a nascut in anul 1919. Desi se tragea dintr-o familie saraca, a ... citeste toata stirea