Excursii la munte pentru tinerii din comitetele parohiale de la Rascaeti si Mogosani

Mai multi tineri din cadrul comitetelor parohiale de la Rascaeti si Mogosani, insotiti de preoti si de membri ai familiilor, au desfasurat in ziua de 14 februarie diferite activitati educationale de vacanta. Adolescentii au fost in pelerinaj la manastirile Sinaia si Caraiman. Totodata, au vizitat Castelul Peles.De asemenea, membri ai Corului Anastasis si ai grupului de cateheza al Parohiei Eroilor din Targoviste au mers si ei in pelerinaj la Manastirea Caraiman.Cu acest prilej, s-au purtat ... citeste toata stirea