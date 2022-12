Exemplu de solidaritate la Gura Foii. Comunitatea locala s-a mobilizat total pentru a ajuta un consatean coplesit de boala

Am intrat in holul Primariei din Gura Foii chiar azi, de Sfantul Nicolae. Ne-a sarit imediat in ochi imaginea colorata, aproape vie, a unui colt in care erau frumos etalate produse alimentare obtinute in gospodarie - dulciuri, dulceturi, prajituri, diferite obiecte de podoaba confectionate manual si multe alte maruntisuri delicate.In prima faza, am crezut ca este vorba despre o traditie, un obicei al zonei, ca in ziua de Sfantul Nicolae sa se organizeze un stand cu vanzare a produselor locale. ... citeste toata stirea