Exercitiu in caz de accident feroviar, pus in practica in Gara Targoviste VIDEO

"Un accident de transport feroviar cu victime multiple a avut loc, joi, la Targoviste. Zeci de salvatori au fost chemati la fata locului pentru a acorda asistenta ranitilor" - din fericire, totul a fost doar un exercitiu pus in practica de ISU Dambovita, pentru a testa reactia autoritatilor in cazul unui plan rosu de interventie. Exercitiul a presupus acordarea de ingrijiri medicale pentru cel putin 15 persoane ramase in interiorul garniturii. Imaginarul accident feroviar grav a avut loc in ... citeste toata stirea