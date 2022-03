Explozie intr-un bloc din Targoviste. 33 de persoane s-au autoevacuat si una a fost dusa la spital

Panica, in aceasta noapte, pe strada Radu Popescu, din Targoviste (microraionul 4). Un apartament situat la parterului unui bloc a explodat.Suflul deflagratiei, produs se pare de o acumulare de gaze, a distrus usile si ferestrele de la intrare in apartament si in imobil, iar materialele proiectate au afectat doua autoturisme parcate in fata blocului.Explozia a fost urmata de un incendiu care a cuprins bucataria locuintei. Un barbat de 57 de ani a suferit arsuri la nivelul ... citeste toata stirea