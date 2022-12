Expozitia document: "Nicolae Titulescu - lider al diplomatiei romanesti si europene", timp de o luna, la Biblioteca Judeteana Dambovita

"Viata mea a fost o lupta continua in scopul de a croi pentru Romania un loc in viata lumii, aparandu-i, totodata, interesele nationale." - Nicolae Titulescu.Fundatia Europeana Titulescu in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe - Unitatea Arhive Diplomatice si Arhivele Nationale ale Romaniei, cu sprijinul Bibliotecii Judetene "Ion Heliade Radulescu" Dambovita, organizeaza in perioada 14 decembrie 2022 -14 ianuarie 2023, expozitia document: Nicolae Titulescu - lider al diplomatiei ... citeste toata stirea