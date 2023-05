Despre suferinta pe care o indura micuta Eva, din Malu cu Flori, am mai scris, cu speranta ca se vor gasi oameni cu suflet mare care sa o ajute sa lupte cu boala. Parintii, care fac tot ce este omeneste posibil pentru copila lor, sunt astazi nevoiti sa apeleze din nou la bunavointa semenilor. Orice ajutor, indiferent cat de mic, este binevenit, fiindca au ajuns in situatia de a nu mai face fata cheltuielilor!"Eva sufera de fibroza chistica, o boala genetica pe care am depistat-o la nastere si ... citeste toata stirea