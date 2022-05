Facilitate fiscala pentru angajatorii care vor da 200 de lei in plus lunar, voluntar, celor care sunt platiti cu salariul minim brut pe tara

In contextul intrebarilor repetate venite din partea angajatilor si a agentilor economici, din judetul Dambovita, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita face urmatoarele precizari, in privinta posibilitatii majorarii cu 200 de lei neimpozabili a salariului personalului incadrat cu salariul minim.Facilitatea fiscala presupune ca, incepand cu 1 iunie, angajatorii care vor da 200 de lei in plus lunar, voluntar, celor care sunt platiti cu salariul minim brut pe tara (fara a lua in calcul ... citeste toata stirea