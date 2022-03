Politistii din Giurgiu au efectuat, astazi - 8 martie, trei perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la locuintele a trei persoane banuite de inselaciune si uzurpare de calitati oficiale, ambele in forma continuata. Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu.Oamenii legii au fost sesizati, la sfarsitul lunii ianuarie, prin apel la 112, de angajata unei societati ... citeste toata stirea