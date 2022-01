Falsificau documente pentru obtinerea unor imprumuturi de la CAR

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea procurorilor de la Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au efectuat, ieri - 25 ianuarie, cinci perchezitii la locuintele unor persoane banuite de savarsirea unor infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si uz de fals. 18 persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri."Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie - noiembrie 2021, trei ... citeste toata stirea