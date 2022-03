Fara restrictii COVID din aceasta noapte! Atentie la documentele expirate! Trebuie reinnoite pana in iunie!

In aceasta noapte, 8/9 martie 2022, de la ora 00:00, isi inceteaza aplicabilitatea hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei impusa pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Asta inseamna ca inceteaza toate restrictiile care ne-au facut viata amara in ultimii 2 ani, precum: obligativitatea purtarii masti de protectie in spatiile publice, restrangerea sau interzicerea organizarii si desfasurarii de mitinguri, demonstratii, procesiuni, ... citeste toata stirea