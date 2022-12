Felicit parlamentarii PSD Dambovita pentru amendamentul depus si aprobat prin Legea bugetului de stat

In Parlamentul Romaniei, a fost votat, ieri - 14 decembrie 2022, bugetul pentru anul 2023. Reprezentantii PSD din Dambovita in acest inalt for legislativ, senatorul Titus Corlatean si deputatii Carmen Holban, Radu Popa, Marian Esachianu si Ionut Vulpescu au depus si sustinut un amendament deosebit de important pentru judetului nostru, respectiv aprobarea sumei de 2.500.000 lei necesara pentru achizitionarea aparatului angiograf care va intra in dotarea noii sectii de Cardiologie a Spitalului ... citeste toata stirea