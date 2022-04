O femeie, in varsta de 58 de ani, a fost gasita decedata, in aceasta dimineata, in scara unui bloc din municipiul Pitesti. Victima prezenta arsuri pe toata suprafata corpului.Politistii au fost sesizati de catre vecini, care au fost treziti din somn, in jurul orei 05:00, de alarma anti-incendiu, care s-a declansat din cauza fumului dens. Unii dintre ei nu exclud varianta ca vecina lor, despre care ... citeste toata stirea