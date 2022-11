Politistii targovisteni cerceteaza circumstantele in care a decedat o femeie de 70 de ani, care a fost gasita moarta intr-o camera a Hotelului Valahia.Angajatii unitatii de cazare au gasit-o fara suflare intinsa in cada. Se pare ca femeia venise in hotel in urma cu doua zile.Pe surse, am aflat ca nu sunt suspiciuni ca decesul s-ar fi produs ... citeste toata stirea