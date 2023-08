O tanara de 26 de ani, care a pretins ca este maicuta, a reusit sa insele o femeie din Targoviste, in varsta de 49 de ani, careia i-au promis ca o ajuta sa rezolve problemele sentimentale pe care le are fiica sa. Contra acestui serviciu, falsa maicuta a solicitat diferite sume de bani, in perioada aprilie - august 2023. In total, prejudiciul se ridica la aproximativ 30.000 euro.Astazi - 17 ... citeste toata stirea