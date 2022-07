Femeie fara adapost, retinuta pentru amenintare si talharie

O femeie de 31 de ani, din Merisani, judetul Arges, cunoscuta ca persoana fara adapost, a fost retinuta de politistii din Pitesti pentru savarsirea infractiunilor de amenintare, talharie calificata si tentativa la talharie calificata. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu."Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 27 spre 28 mai a.c., in jurul orei 02:00, cea in cauza, care face parte din randul persoanelor fara adapost, ar fi deposedat, prin violenta, un minor de 11 ani, de suma de 30 de ... citeste toata stirea