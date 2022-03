Femeile social-democrate din Dambovita, misiune de suflet pentru refugiatii din Ucraina

Mobilizare de exceptie a femeilor social-democrate din Dambovita. In ultimele zile, reprezentantele OFSD au demarat o actiune de colectare de produse alimentare neperisabile si bani pentru refugiatii din Ucraina.Au stat in prima linie a acestei misiuni de suflet deputata Carmen Holban, prefectul judetului Dambovita - Claudia Gilia, vicepresedinta Consiliului Judetean Luciana Cristea si viceprimarul municipiului Targoviste - Monica Ilie."Fug din calea razboiului, iar in urma lor raman tatii ... citeste toata stirea