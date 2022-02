Fenomenul "copiilor cu copii" plaseaza Romania pe primul loc in Europa. Campanie de informare privind sanatatea reproducerii

Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste procentul nasterilor inregistrate la adolescente. Fenomenul "copiilor cu copii" are consecinte atat asupra situatiei mamei, cat si asupra sanatatii fizice si emotionale a unor copii care se nasc intr-un mediu vulnerabil si supus riscurilor sociale. In anul 2019, aproximativ 44% din numarul de nou nascuti provenind de la fetele 10-14 ani in EU/EEA, se regaseau in Romania.Plecand de la aceasta realitate, Ministerul ... citeste toata stirea