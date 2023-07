Am ajuns din nou la Priboieni, in judetul Arges. S-au copt ciresele si visinele. Anul acesta, roadele sunt mai putine. Frigul din primavara, care a lovit exact in perioada de inflorire, a afectat serios productia.La Ferma "Florin Pomicultorul" venisera culegatori. In plantatia de pe deal, o insula ordonata, modelata de maini harnice, intr-o mare salbatica de verdeata. Foarte multe suprafete de teren sunt lasate in paragina in aceasta zona. Inghitite de vegetatie! Au mai ramas pe aici urme de ... citeste toata stirea