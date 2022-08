Fermierii din Dambovita au raportat 3.387 de hectare calamitate din cauza secetei

Directia Agricola Dambovita a primit solicitari pentru inspectii in teren in sapte localitati din judet, unde fermierii au raportat la primarii pagube din cauza secetei pedologice. Este vorba despre comunele Morteni, Visina, Rascaieti, Corbii Mari, Uliesti, Petresti si Razvad. In total, au fost raportate ca fiind calamitate 3.387 de hectare din cele 5.152 hectare cultivate - ne informeaza directorul adjunct Adrian Bercu.Prin urmare, in aceasta perioada, se efectueaza evaluarea la fata locului ... citeste toata stirea