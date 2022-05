Fermierii din Dambovita sunt disciplinati cand vine vorba de depunerea cererii unice de plata la APIA

Mai sunt doar cateva zile in care fermierii pot depune la APIA cererea unica de plata fara a li se calcula penalitati de 1% pe zi de intarziere. In judetul Dambovita, ca si in anii anteriori, vor exista doar putine exceptii, insemnand cazuri speciale - spune Oana Nastase, purtator de cuvant al Centrului APIA."Am luat legatura cu toti fermierii pe care ii cunoastem si nu au finalizat cererile. Avem speranta ca vor termina solicitarile pana in data de 16 mai. Mentionez si faptul ca, pana la ... citeste toata stirea