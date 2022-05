Festivalul Babel 2022, fara artisti din Ucraina si Rusia. M.C. Ranin, regizor: "Este o editie mai trista"

Dupa o pauza de doi ani, Targoviste va deveni, din nou, capitala internationala a teatrului de strada. In perioada 10-19 iunie se va desfasura Festivalul BABEL - Festivalul International al Artelor Spectacolului, aflat la editia a X-a. Tema BABEL 2022 este "Limbaj", iar organizatorii si-au propus ca aceasta editie sa aduca in fata publicului spectacolele si evenimentele artistice vor pune in lumina limbajul ca element vital al vietii umane, acesta fiind inteles drept cuvant, miscarea corpului, ... citeste toata stirea