Festivalul Babel X in 2022- editie aniversara si nou inceput

Dupa cei doi ani in care editia cu numarul X nu a putut avea loc din cauza pandemiei, acum aceasta este programata pentru perioada 10 - 19 iunie 2022. Tema editiei este Limbaj. Teatrul Tony Bulandra propune ca aceasta editie, care sta sub semnul unei cifre rotunde, sa fie aniversara in primul rand prin faptul ca reprezinta un nou inceput.Spectacolele si evenimentele artistice vor pune in lumina limbajul ca element vital al vietii umane si, poate, nu numai, pentru ca si animalele au limbajele ... citeste toata stirea