Festivalul National "Crizantema de aur", buchet jubiliar stralucitor la a 55-a editie

Festivalul National de Interpretare si Creatie a Romantei "Crizantema de aur" a reinflorit, aseara, intr-un buchet stralucitor al celor 55 de editii culese an de an in cetatea istorica a Targovistei, devenita astfel, binemeritat, Cetatea Romantei. Iar Targovistea, in atmosfera poetica a bulevardelor insorite carora siruri de crizanteme infloritoare le-a rapit melancolia, a sarbatorit astfel victoria emblematicului sau blazon artistic, dupa doi ani in care necrutatoarea pandemie de coronavirus a ... citeste toata stirea