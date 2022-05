Fetita de 10 ani, spulberata de o soferita, in Gheboieni. "Era cu pisicuta in brate. Pisicuta a murit si ea"

O fetita de numai 10 ani a fost spulberata de o soferita in varsta de 35 de ani. Accidentul a avut loc in localitatea damboviteana Gheboieni, pe DN 72 A. Fata abia iesise din curte, moment in care a fost luata in plin de masina. Micuta a murit pe loc. Fetita de numai 10 ani a iesit, cu o pisicuta in brate, din curtea parintilor sai, din localitatea damboviteana Gheboieni, acolo unde au o sera de flori. Nu a bagat de seama ca din dreapta venea o masina si a fost lovita in plin de soferita. ... citeste toata stirea