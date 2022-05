Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Prahova. Potrivit primelor informatii, un copil a decedat, iar o femeie se afla in stare grava, in urma unui eveniment rutier petrecut pe DJ 102 E, la intrare in comuna Plopu, judetul Prahova.O fetita de 8 ani si mama acesteia, de 33 de ... citeste toata stirea