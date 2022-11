Fii informat! Nu te lasa pacalit! Afla care este costul real al electronicelor si electrocasnicelor cu Aplicatia InfoCons!aEuro

Mult asteptatul Black Friday se apropie, iar consumatorii se vor indrepta catre produsele electronice si electrocasnice care vor avea un pret redus considerabil. Se va lua in considerare, insa, si costul de utilizare al produselor achizitionate?!Pentru aceasta, Aplicatia InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu calculatorul pentru estimarea costului de utilizare a produsului in cei doi ani de garantie. Altfel spus, consumatorii vor putea sa estimeze costul aferent consumului de energiei ... citeste toata stirea