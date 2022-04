Filmul documentar vine la Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu Dambovita

Luna aprilie marcheaza lansarea unui nou proiect educational al Asociatiei One World Romania - organizatorii singurului festival de film documentar dedicat drepturilor omului din tara, ajuns anul acesta la editia cu numarul 15 - derulat in parteneriat cu Mediawise Society - centrul de resurse si formare in domeniul educatiei pentru competente media si digitale din Romania si Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu Dambovita.Pornind de la principiul ca citirea unui film se poate asemana cu ... citeste toata stirea