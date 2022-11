Finalizare proiect "Asigurarea materialelor sanitare necesare in unitatile de invatamant din comuna Vulcana-Pandele pentru protectia impotriva SARS-COV2"

08 noiembrie 2022Comuna Vulcana-Pandele anunta finalizarea proiectului: "Asigurarea materialelor sanitare necesare in unitatile de invatamant din comuna Vulcana-Pandele pentru protectia impotriva SARS-COV2" - Cod SMIS 149522.Finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investitie - Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei ... citeste toata stirea