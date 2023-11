*Proiectul, in valoare totala de 40 de milioane de lei, a avut ca scop imbunatatirea infrastructurii rutiere din municipiuConducerea Primariei Targoviste a sustinut ieri o conferinta de presa pe bulevardul Libertatii, marcand finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare desfasurate in cadrul a doua proiecte majore finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Proiectul, in valoare totala de 40 de milioane de lei, a avut ca scop imbunatatirea infrastructurii rutiere ... citeste toata stirea