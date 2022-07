Finantare AFM 100% nerambursabila pentru modernizarea iluminatului public in localitati. Inscrierile incep in 16 august

Unitatile administrativ-teritoriale din Romania isi pot crea, incepand cu data de 16 august 2022, conturile de utilizator in aplicatia informatica pusa la dispozitie pe site-ul AFM in vederea participarii in Programul Iluminat Public - ne informeaza presedintele AFM, social-democratul dambovitean Laurentiu Nicolaescu.Ulterior, incepand cu data de 19 august 2022, ora 10:00, vor fi depuse cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, prin intermediul conturilor de utilizator create. ... citeste toata stirea