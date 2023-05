Doi barbati din judetul Dambovita, in varsta de 48 si 22 de ani, sunt cercetati pentru instigare la ultraj, loviresau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce, in luna aprilie, cei doi au provocat scandal in zona pietei din municipiul Moreni.Potrivit IPJ Dambovita, individul de 48 de ani, pe fondul unor sanctiuni contraventionale primite in trecut, a instigat un tanar sa agreseze fizic un minor, de 15 ... citeste toata stirea