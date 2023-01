Foc in subsolul unui bloc din Alexandria, de la o lumanare aprinsa de un om al strazii

Un incendiu care ardea mocnit in subsolul unui bloc din municipiul Alexandria a creat panica, in aceasta dimineata, in randul locatarilor, care s-au trezit cu apartamentele inundate de fum. Patru dintre ei s-au autoevacuat si au sunat la 112 pentru a solicita interventia pompierilor. Era in jurul orei 05:50.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ISU si o ambulanta SMURD. In subsol a fost gasit un barbat de 41 de ani, intoxicat cu fum. Acesta a fost transportat la UPU Alexandria. De ... citeste toata stirea