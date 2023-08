Laboratorul Sanitar Veterinar Judetean Dambovita a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane intr-o gospodarie din comuna Visina, sat Brosteni, si s-a luat masura uciderii tuturor suinelor din curtea respectiva - ne informeaza DSVSA Dambovita.De asemenea, in conformitate cu planul de masuri aprobat, s-au stabilit: o zona de protectie pe o raza de 3 km si o zona de supraveghere, pe o raza de 10 km in jurul focarului."Pana la acest moment, a mai fost confirmat un focar de PPA in ... citeste toata stirea