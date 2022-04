"Fonduri europene pentru posturile de Politie Comunale"

*Liderul de sindicat Florin Balan sustine ca este mare nevoie de investitii in cadrul posturilor de politie comunale care, in marea lor majoritate, functioneaza in conditii de ev mediu, respectiv fara apa curenta si cu toalete in fundul curtiiPosturile de Politie din mediul rural dambovitean vor fi reabilitate si modernizate cu ajutorul fondurilor europene! Cel putin aceasta este promisiunea pe care au primit-o politistii din judetul Dambovita, iar vestea ne-a fost impartasita de catre ... citeste toata stirea