Fost primar dambovitean, in atentia Agentiei Nationale pentru Integritate

In luna august a acestui an, fostul primar al comunei dambovitene Branesti, Preda Ion, a intrat in atentia Agentiei Nationale pentru Integritate pentru conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, in perioada in care si-a exercitat functia de edil, acesta si-a exonerat sotia, functionar public in cadrul primariei, de la suma de 8058 lei, "reprezentand venituri de natura salariala incasate necuvenit""In perioada exercitarii mandatului de primar, PREDA ION a semnat o Dispozitie privind ... citeste toata stirea